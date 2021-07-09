Суперкомпьютер назвал вероятного победителя Евро-2020

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Прогноз на исход финального матча Евро-2020, в котором сойдутся сборные Англии и Италии, дал суперкомпьютер. Об этом пишет The Analyst.

Согласно прогнозу, в финальном противостоянии с вероятностью в 57,8% победу одержат представители Италии.

Финал чемпионата Европы пройдёт 11 июля на стадионе «Уэмбли». Трансляция начнётся в 22:00 по московскому времени.

Англичане ни разу не становились чемпионами Европы. Наивысшее достижение сборной — бронза чемпионата 1968 года.

Сборная Италии, в свою очередь, является четырёхкратным чемпионом Европы. Футболисты сборной завоёвывали этот титул в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах.

Ранее королева Елизавета II обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020.