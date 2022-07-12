Стало известно, что Дзюба находится сейчас в российском клубе «Спорт-экспресс»: футболист Дзюба прибыл в «Рубин»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Дзюба

Российский нападающий Артем Дзюба прибыл в распоряжение «Рубина», передает «Спорт-экспресс». Форвард в мае покинул «Зенит» и сейчас находится в статусе свободного агента.

По данным источника, что футболист будет поддерживать форму в «Рубине», пока не найдет новый клуб. Подобная практика в казанском клубе является привычной. Прежде «Рубин» допускал до тренировок Александра Ташаева и Евгения Башкирова, но не подписал с ними контракты.

В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее стало известно, что Дзюба недоволен финансовыми предложениями из Турции. Форвард хочет получать больше €1,5 млн. При этом сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Фенербахче».