Стало известно, когда к Марадоне прибыла скорая помощь

https://static.news.ru/photo/0b3c4c90-3159-11eb-bf02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zabala/Xinhua/Global Look Press

Генеральная прокуратура Аргентины выяснила, через какое время после вызова к легендарному футболисту Диего Армандо Марадоне приехала бригада скорой помощи.

Игрок умер 25 ноября. Ему было 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. За несколько дней до своей кончины Марадона перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. После смерти лучшего футболиста XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА и лучшего спортсмена в истории Аргентины на родине игрока объявили о трёхдневном трауре.

Адвокат Марадоны ранее говорил, что скорая ехала к спортсмену более 30 минут. Юрист назвал действия врачей «преступным идиотизмом».

Однако в результате расследования Генпрокуратуры выяснилось, что бригада скорой приехала на через 30, а через 11 минут. Звонок диспетчеру поступил в 12:16 по местному времени, значит, в 12:27 машина уже была у дома Марадоны, передаёт телеканал TN.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший врач Диего Марадоны Альфред Кахе считает, что легендарного футболиста не лечили должным образом и его следовало оставить в больнице на дополнительное обследование.