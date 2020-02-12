Бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло сообщил, где будет похоронен чемпион СССР в составе московского клуба Валерий Рейнгольд.
Ветерана придадут земле 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище. Предварительно в этот же день в манеже академии им. Черенкова в 11:00 состоится церемония прощания,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерий Рейнгольд умер в Москве. Ему было 77 лет. Рейнгольд родился в 1942 году в Москве. Начал футбольную карьеру в динамовской спортшколе, но в 15 лет перешёл в юношескую команду «Спартака». За главную команду «красно-белых» нападающий играл в 1960–1967 годах, забив 32 гола.
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