https://static.news.ru/photo/f5b16f28-4d7d-11ea-9ec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло сообщил, где будет похоронен чемпион СССР в составе московского клуба Валерий Рейнгольд.

Ветерана придадут земле 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище. Предварительно в этот же день в манеже академии им. Черенкова в 11:00 состоится церемония прощания, передаё т ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерий Рейнгольд умер в Москве. Ему было 77 лет. Рейнгольд родился в 1942 году в Москве. Начал футбольную карьеру в динамовской спортшколе, но в 15 лет перешёл в юношескую команду «Спартака». За главную команду «красно-белых» нападающий играл в 1960–1967 годах, забив 32 гола.