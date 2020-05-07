Спортивные соревнования в Нидерландах возобновят с 1 сентября

https://static.news.ru/photo/93ecf09a-9031-11ea-8920-fa163e074e61_660.jpg Марк Рютте Фото: Niels Wenstedt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил об ослаблении карантинных мер в стране.

С 11 мая жителям разрешат заниматься гольфом и теннисом для развлечения. Все спортивные соревнования были запрещены до 31 августа, однако уже сейчас можно планировать проведение турниров через три месяца.

Кроме того, после объявления премьер-министра чемпионат Нидерландов по футболу может рассчитывать на полноценное проведение следующего сезона после досрочного завершения турнира в текущем году из-за пандемии инфекции коронавируса, сообщает The Guardian.

Эти шаги указывают на возвращение к обществу, свободному от господства вируса, и дают Нидерландам возможность к планированию дальнейших действий в плане проведения спортивных мероприятий, — сообщает Олимпийский комитет Нидерландов в ответ на заявление Рютте.

24 апреля Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение досрочно завершить национальный чемпионат — 2019/20 без определения победителя.

Власти другой страны, Франции, не разрешат возобновить чемпионат по футболу раньше августа, ранее писал NEWS.ru.