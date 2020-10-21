«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России, несмотря на поражение от «Енисея»

https://static.news.ru/photo/725a4c78-13aa-11eb-8ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Московский «Спартак» не без труда пробился в плей-офф Кубка России. «Красно-белые» на выезде уступили красноярскому «Енисею», но всё же прошли в следующий раунд.

Матч, прошедший в Красноярске на стадионе «Центральный», завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев, автором единственного мяча стал Хуан Лескано — он отличился на 47-й минуте. Главный тренер Доменико Тедеско в этой встрече дал возможность проявить себя резервистам — из основной обоймы в заявку на матч попали лишь защитники Илья Кутепов и Павел Маслов, полузащитники Зелимхан Бакаев и Наиль Умяров, а также нападающие Эсекьель Понсе и Александр Кокорин.

Обратило на себя внимание отсутствие звёздного новичка команды Виктора Мозеса, арендованного у «Челси». Впрочем, его можно обосновать логически, как и полурезервный состав на эту игру. В ближайшую субботу «Спартаку» предстоит гораздо более важная встреча — матч 12-го тура РПЛ против «Краснодара». И вот там команде понадобится и Мозес, и все лидеры, которые в этот раз отдыхали.

С нынешнего сезона Кубок России разыгрывается по новой системе, в которую, впрочем, свои коррективы внесла пандемия. Турнир стартовал со стадий 1/256 и 1/128 финала, где представители ПФЛ — третьего по силе российского дивизиона — определяли сильнейшего. А на стадии 1/64 из них оставалось 10 лучших команд. На этом же этапе определялась десятка представителей ФНЛ, которая проходила дальше.

А вот следующий раунд стал настоящим новшеством. Он представляет собой так называемый элитный групповой этап, состоящий из 10 групп по три команды в каждой. Соответственно, в одну тройку попадало по представителю ПФЛ и ФНЛ, а также по одной команде премьер-лиги из тех, кто не задействован в осенних стадиях еврокубков. Из группы в следующий раунд выходит по одной команде.

Соперниками «Спартака» на этом этапе стали «Родина» и «Енисей». «Родину» «красно-белые» разгромили со счётом 5:1, обеспечив себе, таким образом, комфортный задел на игру с красноярцами. В итоге даже поражение от «Енисея» не помешало подопечным Тедеско сохранить первое место в группе, опередив соперников по дополнительным показателям.

Следующей стадией Кубка будет 1/8 финала, где в борьбу вступят участники еврокубков. Соперник «Спартака» на этом этапе определится позже в ходе жеребьевки.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», к настоящему моменту также лидирующий в чемпионате страны, набрав 24 очка. Однако столько же баллов в активе и у «Спартака», потому решение Тедеско приберечь боевой состав на матч 12-го тура выглядит абсолютно закономерным. В случае победы над «Краснодаром» и осечки петербуржцев в игре с «Рубином» «Спартак» выйдет на чистое первое место в турнирной таблице.

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