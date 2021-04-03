«Спартак» впервые с 2013 года в гостях выиграл у «Ростова»

https://static.news.ru/photo/5e305978-9572-11eb-852b-96000091f725_660.jpg Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Футболисты столичного «Спартака» обыграли «Ростов» со счётом 3:2 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Ростове-на-Дону посетили 32 888 человек, что является рекордом посещаемости в этом сезоне.

В составе «красно-белых» отличился Виктор Мозес, а Александр Соболев сделал дубль. У ростовчан гол забил Георгий Махатадзе, а защитник «Спартака» Павел Маслов поразил собственные ворота. «Спартак» одержал гостевую победу над «Ростовом» с 2013 года, тогда москвичи победили со счётом 1:0.

«Спартак» после победы над ростовчанами занимает вторую строчку в турнирной таблице с 47 очками в 24 матчах. «Ростов» расположился на восьмом месте с 37 очками и 24 проведёнными встречами в активе.

Как сообщал NEWS.ru, полузащитник сборной Турции и клуба «Фенербахче» Озан Туфан может перейти в московский «Спартак». По данным портала mynet.com, руководство «красно-белых» готово заплатить за трансфер футболиста €32 млн.