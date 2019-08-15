Футбольный клуб «Спартак» (Москва) обыграл швейцарский «Тун» в ответной игре в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы со счётом 2:1. Общий счёт после двух встреч 5:3. Следующий соперник «красно-белых» в борьбе за выход в групповой этап еврокубка — португальская команда «Брага». News.ru собрал самые интересные моменты встречи.