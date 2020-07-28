«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом туре чемпионата России

https://static.news.ru/photo/33d9ff0a-d0d6-11ea-924c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Как сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), игра состоится в промежуток времени с 11 по 14 сентября.

Ответная игра на поле «красно-белых» состоится в 27-м туре, который должен пройти 23–26 апреля, передаёт РИА Новости. РПЛ представила календарь сезона-2020/2021. Для его составления использовался специально разработанный алгоритм, который учитывает различные требования.

Ранее NEWS.ru писал, что пост коммерческого директора «Спартака» покидает Алексей Власов. Он занял данную должность в сентябре 2019 года. До этого он работал в футбольном клубе в период с 2008 по 2015 год.

В июле 2020-го на должность генерального директора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов, ранее работавший в «Уфе». Он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. «Спартак» в завершившемся чемпионате России занял седьмое место.