https://static.news.ru/photo/51950172-e525-11e9-9aba-fa163e074e61_660.jpg Максим Данилин Фото: spartak.com

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) продлил контракт с полузащитником Максимом Данилиным, получившего тяжелую травму — повреждение капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава.

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», до травмы изначально речь шла о трёхлетнем соглашении, но с учетом сложившихся обстоятельств руководство клуба приняло решение поддержать талантливого игрока и предложить ему контракт на четыре года.

На восстановление 18-летнего футболиста может уйти до восьми месяцев.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за «Спартак-2», в которых забил два мяча. Также на его счету два гола в трех матчах за молодежную команду «Спартака». Данилин воспитанник академии имени Федора Черенкова.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовалбывшего главного тренера «красно-белых» Олега Кононова за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча «Спартак» — «Оренбург» на 100 тысяч рублей, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, писал News.ru.