«Спартак» под руководством Абаскаля спас матч в Грозном против «Ахмата» «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче первого тура РПЛ

Фото: Edgar Breshchanov/Russian Look/Global Look Press

Гильермо Абаскаль

Футболисты московского «Спартака» в гостевом матче первого тура РПЛ против «Ахмата» ушли от поражения за семь минут до окончания основного времени матча. Ничью команде, в которой в РПЛ дебютировал испанский тренер Гильермо Абаскаль, принес точный удар Виктора Мозеса на 83-й минуте.

Хозяева поля в Грозном открыли счет в матче на четвертой добавленной к первому тайму минуте. У «Ахмата» отличился Артем Тимофеев. При этом красно-белые играли в меньшинстве с 41-й минуты, когда был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, также дебютировавший в РПЛ.

Первый матч за «Ахмат» провел лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Гамид Агаларов. Перешедший из «Уфы» нападающий в свой 22-й день рождения результативными действиями не отметился.

Ранее стало известно, что Гильермо Абаскаль дебютировал на посту главного тренера «Спартака» в матче за Суперкубок России против «Зенита». Сине-бело-голубые разгромили красно-белых со счетом 4:0. После игры Абаскаль попросил прощения у болельщиков за поражение. Он отметил, что в «Спартаке» не будут сильно расстраиваться и продолжат работу с поднятой головой.