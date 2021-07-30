«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в Самаре во втором туре РПЛ

Московский «Спартак» выиграл у "Крыльев Советов" во втором туре Российской Премьер-лиги.

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 68-й минуте забил форвад Александр Соболев, до 2019 года выступавший за «Крылья Советов». На трибунах из-за коронавирусных ограничений присутствовало всего 500 болельщиков.

Это — первая победа «Спартака» в сезоне. В первом туре подопечные Руи Витории проиграли в Казани местному «Рубину» — 0:1.

В параллельном матче 2-го тура «Рубин» на выезде разгромил тульский Арсенал — 3:0 и возглавил таблицу после двух туров. В активе подопечных Леонида Слуцкого шесть очков с разницей мячей 4:0.