«Спартак» обыграл «Ахмат» в РПЛ благодаря голам Ларссона и Понсе

https://static.news.ru/photo/4a499a6a-de60-11ea-a908-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/fcsm_official

В матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своём поле переиграл грозненский «Ахмат» — 2:0 (0:0).

На 52-й минуте Джордан Ларссон реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил гостей в штрафной площади против Самюэля Жиго. А второй мяч на 69-й минуте забил Эсекьель Понсе после розыгрыша штрафного и передачи Александра Соболева.

В первом тайме «красно-белые» также дважды отправили мяч в ворота «Ахмата», однако арбитр Евгений Турбин в обоих случаях голы не засчитал. Ларссон перед результативным ударом подыграл себе рукой, а во втором эпизоде был зафиксирован очевидный офсайд.

Гости заканчивали встречу в меньшинстве — на 77-й минуте за второе предупреждение был удалён защитник Максим Ненахов.

В этом матче игроками «Спартака» руководил помощник главного тренера Андреас Хинкель, поскольку наставник команды Доменико Тедеско не был включён в заявку на игру из-за простуды, писал ранее NEWS.ru.