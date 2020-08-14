Тедеско нет в заявке «Спартака» на матч с «Ахматом»

https://static.news.ru/photo/a4bf973e-de4b-11ea-af46-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стала известна заявка московского футбольного клуба «Спартак» на матч 2-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», следует из сообщения пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится в пятницу, 14 августа, в 20:00 мск.

Так, вместо Доменико Тедеско главным тренером заявлен его помощник Андреас Хинкель.

Известно, что «Спартак» занимает 7-е место с одним очком в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 10-я строчка и одно очко.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА и шведский клуб «Эскильстуна» завершили оформление трансфера форварда Лассаны Н’Диайе на правах аренды, следует из сообщения пресс-службы «армейцев».

Как уточняется, малиец будет выступать в Швеции до конца календарного 2020 года.