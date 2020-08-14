Игрок ЦСКА Н’Диайе будет выступать в Швеции до конца года

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Нападающий футбольного клуба БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сорока вышел из изолятора в Жодино на свободу. Днём ранее суд назначил ему семь дней административного ареста за участие в несанкционированных протестных акциях в Минске.

Об освобождении 28-летнего спортсмена сообщают белорусские СМИ. Сорока был задержали 11 августа. Сначала о его судьбе ничего не было известно. Как и во многих других подобных случаях, с ним была...