Игрок ЦСКА Н’Диайе будет выступать в Швеции до конца года

Московский футбольный клуб ЦСКА и шведский клуб «Эскильстуна» завершили оформление трансфера форварда Лассаны Н’Диайе на правах аренды, следует из сообщения пресс-службы «армейцев».
Как уточняется, малиец будет выступать в Швеции до конца календарного 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что форвард московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Мелкадзе перешёл на правах аренды в грозненский «Ахмат».
Так как заключённое соглашение не запрещает Мелкадзе играть против «Спартака», во втором туре чемпионата России нападающий может выйти на поле «Открытие Арены». Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится в пятницу, 14 августа, в 20:00 мск.
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