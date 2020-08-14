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Футбол

Игрок ЦСКА Н’Диайе будет выступать в Швеции до конца года

18:58, 14 августа 2020
Лассана Н’Диайе Лассана Н’Диайе Фото: pfc-cska.com

Московский футбольный клуб ЦСКА и шведский клуб «Эскильстуна» завершили оформление трансфера форварда Лассаны Н’Диайе на правах аренды, следует из сообщения пресс-службы «армейцев».

Как уточняется, малиец будет выступать в Швеции до конца календарного 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что форвард московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Мелкадзе перешёл на правах аренды в грозненский «Ахмат».

Так как заключённое соглашение не запрещает Мелкадзе играть против «Спартака», во втором туре чемпионата России нападающий может выйти на поле «Открытие Арены». Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится в пятницу, 14 августа, в 20:00 мск.

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