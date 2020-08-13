Гендир «Спартака» объявил о трансфере в «Ахмат» нападающего Мелкадзе

https://static.news.ru/photo/4acc3cec-dd82-11ea-8897-fa163e074e61_660.jpg Георгий Мелкадзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Мелкадзе перешёл на правах аренды в грозненский «Ахмат».

Информацию об этом представил ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Шамиля Газизова.

Так как заключённое соглашение не запрещает Мелкадзе играть против «Спартака», во втором туре чемпионата России нападающий может выйти на поле «Открытие Арены». Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится в пятницу, 14 августа, в 20:00 мск.

Да, Мелкадзе отдан в аренду. Запрета на участие в игре со «Спартаком» у него нет, — подчеркнул Газизов.

Известно, что Мелкадзе является воспитанником «красно-белых». В составе основной команды футболист дебютировал в мае 2015 года в матче против ЦСКА (0:4). В «Спартаке» он провёл 22 встречи, однако не отметился результативными действиями.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в ходе предматчевой пресс-конференции заявил, что у форварда Александра Кокорина есть небольшие проблемы со здоровьем.