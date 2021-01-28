«Спартак» не планирует приобретать Туфана у «Фенербахче»

https://static.news.ru/photo/80e11d56-6168-11eb-92f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов назвал ложными данные о том, что клуб сделал предложение «Фенербахче» о покупке полузащитника Озана Туфана за €7 млн.

Согласно информации ряда СМИ, турецкий клуб оценил игрока в €14 млн и отказался его продавать.

«Спартак» не делал предложение «Фенербахче» по приобретению Озана Туфана, — отметил Фетисов, слова которого приводит Sport24.

Также известно, что Туфаном в настоящее время интересуется московский футбольный клуб ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист отыграл 18 матчей в чемпионате Турции, забив четыре гола и реализовав четыре голевые передачи.

Ранее NEWS.ru писал, что российский нападающий Александр Кокорин определился с игровым номером, следует из сообщения пресс-службы «Фиорентины».

Известно, что 27 января игрок подписал контракт с клубом. Теперь футболист будет выступать за итальянскую команду под 91-м номером. Контракт Кокорина рассчитан до 2024 года, стоимость сделки составила €4,5 млн.