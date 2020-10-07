«Спартак» наказали за фанатский баннер с Тесаком

https://static.news.ru/photo/891ff7b6-08a4-11eb-a479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сектор на трибунах московского «Спартака» может быть закрыт на один матч в случае повторных нарушений. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС из-за баннеров, посвященных памяти националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак.

Помимо этого, «Спартак» был оштрафован на 200 тыс. рублей, сообщает Газета.ру.

36-летний Максим Марцинкевич «Тесак» был найден мертвым в камере СИЗО в Челябинске во время этапирования в Москву из колонии Красноярска, где он отбывал наказание за преступления экстремистской направленности. По официальной версии, националист покончил с собой.

Родные умершего не верят в его самоубийство. Они считают, что у Марцинкевича не было никаких поводов сводить счёты с жизнью, к тому же в 2021 году он должен был выйти на свободу. В Следственном комитете заявляли, что Марцинкевич незадолго до смерти признался в совершении ряда убийств, что могло подтолкнуть его к суициду.

Как сообщал NEWS.ru, родственникам Тесака в СК РФ отказались выдать тело для проведения независимой экспертизы. Юрист Алексей Михальчик рассказал, что неизвестные лица провели трепанацию черепа Марцинкевича. Согласие родственников на это не было получено.

Марцинкевич был похоронен в Москве 3 октября. На церемонию прощания пришли его друзья и соратники. Похороны прошли без провокаций.