Сорокин отреагировал на новость о возможном переносе финала ЛЧ в Петербурге
Сорокин: УЕФА и оргкомитет не обсуждали перенос финального матча из Санкт-Петербурга
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:58, 22 февраля 2022
Алексей СорокинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и оргкомитет не обсуждали перенос финального матча из Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС. Таким образом Сорокин отреагировал на известие британских СМИ о том, что из-за конфликта между Россией и Украиной финал главного еврокубкового турнира по футболу перенесут в другое место.
Оргкомитет финала Лиги чемпионов в Петербурге и УЕФА не обсуждали перенос матча, — сказал Сорокин.
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 запланирован на 28 мая 2022 года.
Ранее финальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 между «Манчестер Сити» и «Челси» был перенесён в Порту. Изначально матч должен был состояться в Стамбуле на арене «Ататюрк», но из-за вспышки коронавируса в Турции матч пришлось перенести. Одним из претендентов, чтобы принять финальный поединок, была Англия.