Сорокин отреагировал на новость о возможном переносе финала ЛЧ в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фанаты 15 клубов РПЛ высказались против введения системы Fan ID и собираются бойкотировать матчи чемпионата России до полной отмены паспортов болельщиков. Фанаты грозненского «Ахмата» остались единственными, кто не выступил против Fan ID и не обозначил свою позицию по этому поводу, передаёт Sports.ru.

Фанаты 15 клубов РПЛ высказались против введения системы Fan ID и собираются бойкотировать матчи чемпионата России до полной отмены паспортов болельщиков. Фанаты грозненского «Ахмата» остались единственными, кто не выступил против...