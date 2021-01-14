16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Сочи примет первый домашний матч сборной России по футболу в отборе к ЧМ

14:55, 15 января 2021
Фото: fisht.info/facebook.com

Сборная России по футболу 27 марта проведёт в Сочи на стадионе «Фишт» первый домашний матч отбора к чемпионату мира 2022 года. Соперником россиян станет команда Словении.

Начало встречи намечено на 17:00 мск, сообщает пресс-служба российской сборной. Первый матч отборочного турнира команда России проведёт на выезде. 24 марта россияне сыграют с Мальтой. Другими соперниками сборной РФ по группе являются Хорватия, Кипр и Словакия.

«Фишт» возвели к сочинской Олимпиаде 2014 года. На стадионе прошли церемонии открытия и закрытия. В 2018 году арена приняла шесть матчей ЧМ, включая четвертьфинальную игру России и Хорватии (сборная балканской страны победила в серии пенальти). В настоящее время стадион использует в качестве домашнего футбольный клуб «Сочи».

Ранее стало известно, что форвард сборной России Артём Дзюба пропустит тренировочный сбор своего клуба — петербургского «Зенита» — из-за положительного теста на коронавирус. COVID-19 также выявили у вратаря «сине-бело-голубых» Андрея Лунёва, передавал NEWS.ru. Тренерский штаб «Зенита» взял в ОАЭ на сборы 27 игроков. Среди них ряд молодых футболистов, ранее не привлекавшихся к основе.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео