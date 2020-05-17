Смолов избежал штрафа от «Сельты» за отъезд в Россию

Покинувшего расположение футбольной команды ради поездки на родину российского футболиста Фёдора Смолова руководство испанской «Сельты» наказывать не будет. Об этом сообщил агент форварда Герман Ткаченко.
А вот партнёра Смолова, датского игрока Пионе Систо эта участь не миновала и он получил рекордный для команды штраф в €60 тыс.,
Смолов в ответ на обвинения утверждал, что отпрашивался у руководства и объяснил решение вернуться на родину «необходимостью быть ближе к семье». В расположение испанской команды Смолов вернулся 5 мая.
Как писал NEWS.ru, ранее Катя Гордон обрушилась с критикой на Фёдора Смолова, который во время пандемии спокойно позволяет себе путешествовать. Футболист снова улетел в Испанию на частном самолёте.
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