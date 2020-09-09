СМИ: «Спартак» не расстанется с Кокориным

Футболист Александр Кокорин не покинет московский «Спартак» в текущее трансферное окно и будет выступать за «красно-белых» до чемпионата Европы, который перенесён на 2021 год.
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На возможный переход футболиста в иностранный клуб не повлияет даже сумма отступных в размере €7 млн, занесённая в его контракт со «Спартаком».
Ранее NEWS.ru сообщал, что интерес к приобретению нападающего Александра Кокорина проявил итальянский клуб «Рома». Соответствующий запрос римляне направили московскому «Спартаку». В «Роме» решили проработать вопрос о трансфере 29-летнего футболиста, пока так и не сыгравшего за «красно-белых» ни одной игры.
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