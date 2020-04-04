СМИ: итальянский футбольный чемпионат завершится в июле

https://static.news.ru/photo/da7a7014-7682-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Итальянские СМИ сообщили возможную дату окончания чемпионата Италии по футболу, который был приостановлен в марте.

По данным Corriere dello Sport, первенство может закончиться 2 июня.

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что матчи Серии А могут возобновиться 20 мая. Предполагается, что в этот день пройдут игры «Интер» — «Сампдория», «Верона» — «Кальяри», «Торино» — «Парма», «Аталанта» — «Сассуоло» 25-го тура.

NEWS.ru писал, что туринский «Ювентус» недоволен полузащитником Дугласом Костой, который нарушил карантин и покинул Италию 21 марта. Игрок вернулся на родину. Он не соблюдал карантин, а отдыхал вместе со своей девушкой. Наказание может ждать и других игроков, которые уехали из Италии несмотря на карантин.

Ранее генеральный директор «Милана» Иван Газидис заявил, что рассматривает на пост главного тренера футбольной команды Унаи Эмери, Джана Пьеро Гасперини, Марселино и Лучано Спаллетти.

В настоящий момент в Италии количество заболевших от коронавируса составляет 120 тысяч человек. Умер 14 681 человек, излечились 20 тысяч больных.