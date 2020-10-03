Скучно без Кокорина: битве «Спартака» и «Зенита» не хватило огня и интриги

К встрече на столичной «Открытие Арене» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» и московский «Спартак» подошли с одинаковым количеством набранных очков (по 18) и с похожими кадровыми проблемами. NEWS.ru констатирует факт, что «сине-бело-голубые» без Сердара Азмуна и «красно-белые» в отсутствие Александра Кокорина решили сыграть в шахматы на футбольном поле, заранее держа в уме «гроссмейстерскую ничью». Таковая в итоге и получилась.

Главные слова — умеренность и аккуратность

О том, что «Зенит» в важнейшем матче в столице может остаться без иранского бомбардира, получившего травму в предыдущем туре с «Уфой», было известно давно. «Спартак» же буквально накануне игры сравнял счёт по потерям, когда наставник команды Доменико Тедеско на предматчевой пресс-конференции объявил о мышечном повреждении Александра Кокорина, которое потребует минимум двухнедельного лечения.

И почти сразу подумалось — а ведь даже хорошо, что Александр не выйдет на поле тушинского стадиона в матче против своей бывшей команды. Это значит, что не будет дополнительного фактора для взаимной вспышки ненависти у враждующих между собой фанатов Москвы и Петербурга, не будет и завышенных ожиданий, что, мол, вот сейчас «Саша выйдет и порвёт» гостей на британский флаг.

Всем ведь понятно, что Кокорин нынче пока ещё далек от оптимальной формы, и его появление в поединке с «Зенитом», скорее всего, породило бы лишь разочарование и негатив в стане «красно-белых» болельщиков. А это сейчас ни «Спартаку», ни его тренерскому штабу ни к чему.

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Поэтому ключевыми словами в этом матче для обеих команд стали «умеренность» и «аккуратность». Главное внимание обороне, а впереди, глядишь, чего-нибудь да придумается.

«Зенит», у которого в группе атаки в стартовом составе к Артёму Дзюбе, Малкому и Андрею Мостовому добавился Александр Ерохин, надеялся на эффект неожиданности. Заключался он в том, что два «М» из этого списка ещё до начала встречи махнулись флангами — с расчётом, видимо, на то, что спартаковец Айртон сильно удивится, не обнаружив своим визави Малкома, а питерский бразилец тем временем попытается задавить авторитетом и скоростным дриблингом Павла Маслова и Романа Зобнина. А Ерохин попробует замаскироваться под Азмуна.

Тедеско же предсказуемо оставил в запасе Александра Соболева, о проблемах со здоровьем которого тоже упомянул накануне. А вместо не имевшего возможности выйти на поле Наиля Умярова в центре поля рядом с Алексом Кралом и Зелимханом Бакаевым появился Остон Урунов.

vk.com/zenit

Ерохин сыграл в Азмуна, Понсе забил со второй попытки

Первые полчаса игры можно было смело вычёркивать из памяти: команды дружно демонстрировали приверженность тем самым принципам, о которых говорилось чуть выше. Затем «сине-бело-голубые» добавили оборотов, осыпав ворота Александра Максименко несколькими неприятными ударами. Голкипер «Спартака» при помощи защитников голевую угрозу отвёл.

Можно долго рассуждать на тему, как же не хватает «красно-белым» центрального полузащитника или правого защитника, но даже такой проблемный и предсказуемый «Спартак» смотрелся ничуть не хуже действующего чемпиона. В том смысле, что оба были, мягко говоря, далеки от идеала — даже по российским меркам. Зрелище это было довольно унылое и тягостное.

А кому интересно смотреть, как игрок сборной России Магомед Оздоев метров с 13 без помех бьёт выше ворот? Или игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий делает пас на двадцать метров точно в ноги сопернику? Или дорогущий бразилец Малком, купленный у «Барселоны», пускается в такой замысловатый дриблинг, что отпускает мяч метров на пять и дарит его игроку «Спартака»?

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Во втором тайме, правда, стало чуть повеселее, и здесь надо отдать должное гостям: именно команда Сергея Семака попыталась раскрутить маховик интриги. Правда, прежде чем Ерохин всё-таки сыграл в Азмуна и открыл счёт, москвичи упустили сумасшедший момент, когда Джордан Ларссон запулил мяч выше ворот после паса Бакаева.

После забитого гола «Зенит» некоторое время на волне куража продолжал атаковать, но Тедеско своими эмоциями (а Соболев и вовсе к тому времени уже был на поле) сумел зарядить хозяев на решающий штурм. Сначала случился подготовительный удар в штангу после розыгрыша углового с корявым добиванием Эсекьеля Понсе намного выше ворот. А затем аргентинец сполна реабилитировался, плотным ударом положив мяч в дальний угол ворот Михаила Кержакова.

Наверное, это был тот редкий случай, когда ничья не только отразила соотношение сил на поле, но и устроила абсолютно всех. А главное, она уберегла обоих главных тренеров от ненужных нападок со стороны болельщиков и, вполне возможно, клубных боссов. Ведь на борьбу за чемпионский титул любой результат этого матча вряд ли мог как-то повлиять — впереди ещё слишком большая дистанция чемпионата.