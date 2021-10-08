«Ситуация не очень»: сборной России предсказали сложный матч со Словакией

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Жена полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева Маргарита высказалась о дагестанцах, избивших 25-летнего москвича Романа Ковалёва в вагоне столичного метро. Современное общество она назвала страшным. Об этом супруга спортсмена написала на своей странице в Instagram.

Общество, в котором мы живём. Страшно. Приставали к девушкам в вагоне метро. Для меня это не люди, это просто черти, — написала Оздоева в сторис. Инцидент произошёл 6 октября, когда...