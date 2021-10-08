«Ситуация не очень»: сборной России предсказали сложный матч со Словакией
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:08, 08 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российской сборной по футболу предсказали сложный матч со Словакией на отборочных этапах ЧМ-2022. Футбольный эксперт Андрей Малосолов объяснил это отсутствием в команде значимых игроков, а также отказом Артёма Дзюбы и Марио Фернандеса выступать за национальную сборную, передаёт «360».
Тут есть несколько «но»: это и естественные травмы футболистов, и отказ таких значимых игроков, как Фернандес, Дзюба. Но есть не менее тревожный факт. На первом сборе сборной России, когда мы играли с Хорватией, Мальтой и Кипром, у нас из-за однотипных мышечных травм выпало семь футболистов. Сейчас вот снова выбывают футболисты из расположения сборной, например Денис Глушаков, — напомнил Малосолов.
Подобное количество травм заставляет усомниться в профессиональной компетенции тренера сборной Валерия Карпина и специалиста, отвечающего за физическую подготовку футболистов. Малосолов добавил, что в любом случае будет болеть за российскую команду, при этом подчеркнув, что «ситуация не очень хорошая» и шансов на выход из группы у России немного. Свою позицию он аргументировал тем, что сборной предстоит сражаться против сильных команд Словакии и Хорватии, в то время как у российских спортсменов нет права даже на ничью.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов назвал отказ Дзюбы от выступления в сборной предательством.