Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич после поражения в домашнем матче шестого тура чемпионата России от «Локомотива» (1:2) заявил, что дела «бело-голубых» в ближайшем будущем должны наладиться, а также выразил своё мнение относительно требования болельщиков москвичей, которые просят уволить главного тренера Дмитрия Хохлова.

— «Динамо» так хорошо начало игру, в дебюте уже был забит красивый мяч. Почему в итоге команда осталась без очков?

— Не знаю. Мы первый тайм провели очень хорошо, смогли забить «Локомотиву». Соперник не создавал много моментов у наших ворот. Пенальти не знаю был или нет, сложно сказать, но считаю, что 1:1 — это закономерный результат первой половины. Затем мы сели в оборону, слишком глубоко. Из-за этого и пропустили второй мяч.

— Многие считают, что пенальти не было?

— Я не смотрел, поэтому, повторюсь, не знаю правильное ли решение принял арбитр или нет. Во время матча мне показалось, что никакого нарушения там и не было, но после матча сотрудники клуба говорили, что нарушение там все же было. Но эпизод я не пересматривал.

— В последних трёх играх у «бело-голубых» два поражения и ничья. Что происходит?

— Ничего хорошего, к сожалению. Нет результата. Я не считаю, что мы так плохо выглядели на поле в этих трёх матчах, но в итоге в нашем активе всего лишь одно очко. Плохой результат.

— Считаете ли справедливым итоговый счёт матча?

— Не знаю. Ничья была бы более объективным результатом. Соперник был чуть-чуть лучше нас во втором тайме, этого, видимо, хватило для того, чтобы забить второй мяч в наши ворота.

— А что случилось во вторые 45 минут? Почему «Динамо» стало хуже играть?

— Может соперник прибавил, не знаю. Вообще мне кажется, что вторые таймы — наша проблема в этом сезоне. Очень плохо проводим вторые 45 минут. Почему? Не знаю. Если бы я мог ответить на данный вопрос, то никакой проблемы у команды и не было бы. Нам надо продолжать работать, не опускать рук.

— Вас может пока не хватает на весь матч? Команда очень часто пропускает в последние 10 минут.

— Вот я и говорю — это наша проблема. Может, мы физически не готовы на все сто процентов, может, в чем-то ещё трудности. Надо с ребятами собраться вместе и поговорить по душам, разобраться в том, что же с нами происходит.

Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru

— Как оцените дебют Максимилиана Филиппа?

— Он очень хорошо начал матч. По нему видно, что он игрок самого высокого уровня. Но он пока не готов на все сто процентов. Когда он наберет кондиции, то это будет ключевой футболист для «Динамо».

— Почему вас в итоге заменили во второй половине? Желтая карточка или повреждение?

— Я попросил замену, так как начала приводящая мышца болеть. Я не хотел рисковать, поэтому покинул поле.

— Но ничего серьёзного?

— Думаю, что нет. В понедельник доктора более тщательно меня обследуют, после чего скажут, насколько серьёзно повреждение.

— О чём говорил главный тренер в раздевалке после матча? Три домашних поражения — это не то, что хотелось видеть как болельщикам, так и руководству клуба.

— Ничего не сказал. А что тут делать? Мы старались добиться результата, но не получилось. Надо двигаться дальше. Думаю, что в ближайших турах всё поменяется и мы сможем набрать очки.

— Болельщики активно обсуждают то, что Хохлову надо покинуть свой пост. Нужно ли «Динамо» какие-то перестановки сейчас?

— Это не моя компетенция, не моё дело. Поэтому я бы не хотел тут что-либо комментировать.