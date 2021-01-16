https://static.news.ru/photo/41bec0a8-58d8-11eb-9551-fa163e074e61_660.jpg Евгений Шляков (слева) Фото: fc-tambov.ru

Защитник Евгений Шляков расторг контракт с «Тамбовом» и перешёл в румынский клуб УТА, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Известно, что Шляков выступал за «Тамбов» с 2016 года. В нынешнем сезоне футболист отыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей. Некоторое время назад появилась информация о финансовых проблемах «Тамбова».

УТА является шестикратным чемпионом Румынии. В текущем сезоне команда находится на 11-й позиции в турнирной таблице.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун успешно прибыл в расположение команды, которая в настоящее время проходит сборы в ОАЭ.

Известно, что некоторое время назад у игрока возникли проблемы с визой, из-за этого он позднее присоединился к команде. «Зенит» вылетел в Эмираты 15 января.