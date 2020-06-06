Шемберас считает, что Вагнер Лав принесёт большую пользу ЦСКА

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Ближайшие матчи чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память об умерших во время пандемии коронавируса.

Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) договорились, что игры начнутся с минуты молчания во всех чемпионатах, в том числе и в любительских лигах, сообщает пресс-служба Ла Лиги. Ранее...