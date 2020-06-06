Шемберас считает, что Вагнер Лав принесёт большую пользу ЦСКА

https://static.news.ru/photo/309c71dc-a8c3-11ea-a217-fa163e074e61_660.jpgДейвидас ШемберасФото: Alexander Chernykh/Global Look Press
Бывший игрок футбольного клуба ЦСКА Дейвидас Шемберас считает, что бразильский нападающий Вагнер Лав сможет принести пользу московской команде.
Если игрок профессионально относится к своему здоровью и телу, а Вагнер большой мастер, то он сможет помочь команде. Если Вагнер наберет лучшие кондиции, то принесёт большую пользу ЦСКА, — цитирует Шембераса РИА Новости.
Он отметил, что рядом с Вагнером молодые футболисты ЦСКА смогут набраться большого опыта.
Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Соглашение расторгнуто из-за переговоров Лава с ЦСКА. Окончательное решение о трансфере будет принимать руководство московской команды.