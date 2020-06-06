Футбол

Шемберас считает, что Вагнер Лав принесёт большую пользу ЦСКА

16:25, 07 июня 2020
Дейвидас Шемберас Дейвидас Шемберас Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Бывший игрок футбольного клуба ЦСКА Дейвидас Шемберас считает, что бразильский нападающий Вагнер Лав сможет принести пользу московской команде.

Если игрок профессионально относится к своему здоровью и телу, а Вагнер большой мастер, то он сможет помочь команде. Если Вагнер наберет лучшие кондиции, то принесёт большую пользу ЦСКА, — цитирует Шембераса РИА Новости.

Он отметил, что рядом с Вагнером молодые футболисты ЦСКА смогут набраться большого опыта.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Соглашение расторгнуто из-за переговоров Лава с ЦСКА. Окончательное решение о трансфере будет принимать руководство московской команды.

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