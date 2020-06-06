Вагнер Лав стал близок к возвращению в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/d685660e-a7d7-11ea-bd43-fa163e074e61_660.jpg Вагнер Лав Фото: Ricardo Moreira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА.

Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Соглашение расторгнуто из-за переговоров Лава с ЦСКА, сообщает Globo Esporte. Окончательное решение о трансфере будет принимать руководство московской команды.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе клуба он трижды становился победителем чемпионата России и шесть раз завоёвывал Кубок России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА.

Ранее футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Помимо этого, тесты на COVID-19 сдал весь тренерский штаб и административный состав команды. Они также показали отрицательный результат, писал NEWS.ru.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.