Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня

https://static.news.ru/photo/ecf5c86a-a4b8-11ea-a11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.

2 июня Чернышенко вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным и министром культуры Ольгой Любимовой провёл брифинг по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта.

Футбол вернётся в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги, — сказал Чернышенко.

Он отметил, что соревнования по хоккею и баскетболу могут вернуться уже в августе-сентябре.

Ранее исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Позже Роспотребнадзор согласовал с Российской премьер-лигой возможность проведения матчей с болельщиками после возобновления сезона.