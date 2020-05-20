Футболисты ЦСКА сдали отрицательные тесты на коронавирус

https://static.news.ru/photo/c250d95a-9a78-11ea-a61b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игроки московского футбольного клуба ЦСКА, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Помимо этого, тесты на COVID-19 сдал весь тренерский штаб и административный состав команды. Они также показали отрицательный результат, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Легионеры клуба, возвращение которых ожидается до конца недели, сдадут тесты сразу по прибытии в Москву.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иностранные игроки «Рубина» прибыли в Казань из Франкфурта-на-Майне и помещены на обязательный двухнедельный карантин. Дарко Йевтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и Сильвие Бегич в ближайшее время сдадут тест на COVID-19.