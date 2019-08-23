https://static.news.ru/photo/cd1821aa-c570-11e9-a2d7-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шалимов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на решение вызвать нападающего футбольного клуба ЦСКА Фёдора Чалова на игры отборочного этапа чемпионата Европы-2021 с командами Сербией и Болгарией.

Полностью согласен с решением, что Сафонов, Игнатьев, Сулейманов, Обляков, Чалов, Рассказов должны играть за молодёжку и выиграть чемпионат Европы! А потом можно говорить про первую сборную, — написал Шалимов под своим постом в Instagram.

Первого сентября молодежная команда соберётся на базе в Новогорске, через три дня вылетит в Саранск, где шестого сентября встретится с Сербией в 19:00 по московскому времени. Встреча со сборной Болгарии пройдёт в Софии десятого сентября в 20:30.

В июне 2019 года 21-летний форвард «армейцев» привлекался в основную национальную сборную.

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов был замечен во Дворце спорта «Мегаспорт», где в четверг открылся традиционный предсезонный турнир по хоккею «Кубок мэра Москвы», писал News.ru.