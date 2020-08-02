Сергей Юран подаст иск в УЕФА против «Химок»

https://static.news.ru/photo/32027cc8-d4c5-11ea-b345-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: fckhimki_official/vk.com

Уволенный главный тренер подмосковного ФК «Химки» Сергей Юран планирует подать иск против клуба в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Ещё одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу. Я буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера, — заявил Юран в беседе с изданием «РБ-Спорт».

По словам бывшего главного тренера, уже идёт подготовка документов для подачи иска.

Информация об увольнении была передана Сергею Юрану 31 июля 2020 года. Уже 1 августа клуб объявил о расставании со специалистом. По мнению тренера, на его отставку повлиял гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. В свою очередь Газизов отрицает данную версию, а гендиректор «Химок» Александр Зайцев связывает уход Юрана с появлением разногласий по условиям контракта.

На пост главного тренера «Химок» был назначен бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько. 1 августа футболисты подмосковного клуба написали открытое письмо в поддержку Юрана на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Также с открытым письмом выступили болельщики «Химок».

По итогам прошедшего сезона футбольный клуб занял второе место в Футбольной национальной лиге — команда будет участвовать в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме того, подмосковный клуб вышел в финал Кубка России, где уступил петербургскому «Зениту» со счётом 0:1.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший генеральный директор Василий Иванов поделился своим мнением по поводу увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера ФК «Химки».