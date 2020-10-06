Сделка «Зенита» по Чистякову сорвалась в последний момент

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) планировал взять защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в аренду, но сделка сорвалась в последний момент.
Как
Чистяков перешёл из «Тамбова» в «Ростов» летом 2019 года. Конец прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и начал нынешнего игрок пропустил из-за травмы.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что перепалка между главным тренером Сергеем Семаком и нападающим Артёмом Дзюбой была всего лишь эмоциональным разговором, писал NEWS.ru.
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