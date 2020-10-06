Сделка «Зенита» по Чистякову сорвалась в последний момент

https://static.news.ru/photo/ece8fe32-0881-11eb-b1d1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чистяков (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) планировал взять защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в аренду, но сделка сорвалась в последний момент.

Как сообщает Sport24, трансфер был сорван, так как защитник Денис Терентьев, который должен был отправится в обратном направлении в клуб из Ростова-на-Дону, решил остаться в «Зените» и побороться за место в основном составе питерцев.

Чистяков перешёл из «Тамбова» в «Ростов» летом 2019 года. Конец прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и начал нынешнего игрок пропустил из-за травмы.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что перепалка между главным тренером Сергеем Семаком и нападающим Артёмом Дзюбой была всего лишь эмоциональным разговором, писал NEWS.ru.