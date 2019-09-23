28 мячей было забито в восьми матчах очередного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в среднем 3,5 за игру. Отличный показатель для чемпионата, который в прошлом сезоне за приверженность многих клубов оборонительному стилю называли «лигой автобусов». Из 16 команд лишь две в минувший уик-энд не смогли забить хотя бы один мяч, зато сразу пять футболистов отметились дублями. Правда, не все из них попали в символическую сборную тура, которую представляет News.ru.

Александр Беленов

«Уфа»

Если, как сказано выше, лишь две команды РПЛ остались в этом туре без забитых мячей, значит, только два вратаря сохранили свои ворота в неприкосновенности. Одному из них — Андрею Лунёву из питерского «Зенита» — сделать это не составило никакого труда, поскольку соперники из казанского «Рубина» не сумели оказать серьёзного сопротивления на «Газпром Арене», разгромно проиграв со счётом 0:5. А вот у уфимца Александра Беленова в домашнем поединке с московским «Спартаком» работы хватало. Особенно запомнился сэйв голкипера в самой концовке, когда Лоренсо Мельгарехо наносил удар, находясь метрах в пяти от ворот. Беленов выиграл дуэль у парагвайца и помог своей команде добыть победу (1:0). А сам Александр попадает в нашу звёздную команду уже в третий раз в нынешнем сезоне и второй раз подряд.

Роберт Бауэр

«Арсенал»

Контракт тульского клуба с 24-летним немецким защитником был зарегистрирован в информационной базе РПЛ ровно месяц назад — 23 августа. За это время новичок «оружейников» пару раз выходил на замену (в домашних матчах с «Оренбургом» и ЦСКА), затем провёл полноценные 90 минут в Петербурге против «Зенита», а в прошедшем туре отметился и первым забитым голом в российском чемпионате. Пострадал от Роберта Бауэра екатеринбургский «Урал». Правда, этот мяч новобранца «Арсенала» победным не стал — соперник сумел отыграться, и матч закончился вничью. Но особо стоит отметить способность немца одинаково успешно играть как на позиции правого защитника при схеме с четырьмя игроками обороны, так и футболиста, закрывающего всю бровку.

Бранислав Иванович

«Зенит»

Петербуржцы, как уже было отмечено выше, устроили в поединке с «Рубином» голевую феерию, забив пять мячей в течение второго тайма. Правда, до перерыва они пару раз отправляли мяч в ворота гостей, но эти голы не были засчитаны из-за офсайда. Тогда за дело взялся капитан «сине-бело-голубых». На 58-й минуте Бранислав Иванович эффектным ударом головой открыл счёт после подачи Олега Шатова со штрафного. После этого «Зенит», как говорится, прорвало. А 35-летний центральный защитник питерской команды этим голом отпраздновал круглую дату — сотый матч за клуб с берегов Невы. По этому случаю перед началом встречи президент «Зенита» Александр Медведев даже вручил бывшему игроку сборной Сербии специальный памятный приз.

Миха Мевля

«Сочи»

Ещё несколько месяцев назад словенец Миха Мевля и серб Бранислав Иванович были одноклубниками, выступая за «Зенит». Однако затем их пути-дороги разошлись: Мевля вместе с ещё несколькими игроками «сине-бело-голубых» были откомандированы в расположение новичка премьер-лиги «Сочи». Причём Мевля стал одним из последних — по хронологии — «переселенцев» с берегов Невы на Черноморское побережье, подписав контракт с южанами «на флажке» трансферного периода — 2 сентября. Тем не менее, много времени на адаптацию в новой команде 29-летнему словенцу не понадобилось. Поединок десятого тура с «Динамо» в Москве стал для Мевли дебютным за «Сочи» — и в первой же игре Миха отметился забитым мячом. Да каким важным! «Бело-голубые» в середине второго тайма благодаря дублю Сильвестра Игбуна вышли вперёд (2:1) и наверняка подумали, что три очка у них уже в кармане. Однако последовал оперативный ответ от словенского защитника, а в концовке «курортники» забили третий мяч и вырвали волевую победу.

Даниил Круговой

«Уфа»

И снова речь идёт о футболисте, так или иначе связанном с петербургским «Зенитом». 21-летний уроженец города Гатчина (Ленинградская область) является воспитанником знаменитой питерской футбольной школы «Смена». Карьеру начинал в молодёжной команде «Зенита», затем играл за второй состав «сине-бело-голубых». В прошлом сезоне был отдан в аренду в «Уфу», за которую выступает и сейчас, хотя месяц назад специально приезжал в родные края, чтобы подписать пятилетний контракт с «Зенитом». За клуб из столицы Башкортостана Круговой в нынешнем сезоне провёл пока лишь две игры, но в обеих его команда не пропустила ни одного мяча — 0:0 на выезде с «Динамо», 1:0 дома со «Спартаком». Многие специалисты отмечают талант молодого защитника, дополнительным плюсом которого является «рабочая» левая нога. Будем надеяться, что уже в ближайшее время российская сборная в лице Даниила получит перспективного кандидата на дефицитную позицию левого защитника.

Алексей Сутормин

«Зенит»

25-летний полузащитник нынешним летом стал героем мемов и шуточных акций после нашумевшего двойного трансфера за неделю сначала из «Оренбурга» в казанский «Рубин», а затем — в «Зенит». Причём, как позже выяснилось, оба перехода были оформлены за символические 50 тысяч рублей. Вы же не забыли эти «дизайнерские» купюры с портретом игрока номиналом в эту сумму, а также картонные копии Сутормина в полный рост, проданные на аукционах? Теперь эта история получила продолжение: недавний новобранец «сине-бело-голубых» открыл счёт (нет, не в банке) голам за питерскую команду именно в поединке с «Рубином». И не просто забил, а сразу два — в течение десяти минут, и не выйдя на поле с первых минут, а появившись на замену после перерыва. Нарочно, как говорится, не придумаешь: и с контрактом Алексей казанский клуб «обломил», и теперь ещё и разгрому своей несостоявшейся команды в немалой степени поспособствовал (итоговый счёт матча — 5:0).

Дмитрий Баринов

«Локомотив»

Всё-таки Юрий Сёмин — маг и волшебник отечественного тренерского цеха. Для любой команды потеря сначала Мануэла Фернандеша, игравшего ключевые роли в полузащите в чемпионский сезон-2017/18 (португалец этим летом покинул команду, не продлив контракт), а теперь ещё и братьев Миранчуков (оба травмированы) обернулась бы тяжелейшими последствиями. А Юрию Палычу, создаётся впечатление, всё нипочём. Кажется, воткнёт он палку в футбольный газон в нужном месте — и она расцветёт и заблагоухает, превратившись в классного игрока. Вот и неожиданное, но сверхэффективное решение — перевести в опорную зону бразильского центрального защитника Серкейру Мурило — позволило «Локомотиву» одновременно не потерять в надёжности тылов и обрести второе дыхание в плане организации атак. В которых теперь заглавные роли играют два центральных хавбека — Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк. Точнее, поляк начал «зажигать» прямо с начала сезона, пока в строю были оба брата, а вот игрок сборной России раскрывается сейчас прямо на глазах. На минувшей недели в активе Дмитрия — победный мяч немецкому «Байеру» в Леверкузене в поединке Лиги чемпионов, а также один из трёх голов в Оренбурге, откуда «железнодорожники» тоже увезли яркую победу (3:2).

Жоау Мариу

«Локомотив»

26-летний чемпион Европы-2016 в составе сборной Португалии — ещё один важный элемент в тактических построениях Сёмина. При том, что полузащитник в «Локомотиве» — без году неделя, его роль уже можно назвать одной из ключевых. Найдя универсальному хавбеку место на левом фланге, Юрий Палыч не сковывает действия упомянутого чуть выше дуэта Крыховяк — Баринов и одновременно предоставляет определённую свободу действий самому Жоау Мариу. И португалец, пока не отметившийся за красно-зелёных забитыми мячами, в каждом из трёх проведённых в РПЛ матчей совершал результативные действия. Дома с «Ростовом» отдал голевой пас Антону Миранчуку. В гостях с «Сочи» стал зачинателем комбинации с участием Фёдора Смолова и Крыховяка, завершившейся единственным в матче голом. Наконец, в Оренбурге Жоау Мариу в начале второго тайма заработал пенальти, реализованный Смоловым, а в концовке точным навесом помог соотечественнику Эдеру забить победный мяч.

Никола Влашич

ЦСКА

Стать главным героем в гвоздевом матче тура — это круто. Но для хорватского атакующего полузащитника, которому в начале октября исполнится лишь 22 года, подобное в порядке вещей. Месяц назад у Николы Влашича случился небольшой игровой спад — и ЦСКА потерял очки дома с «Сочи» (0:0) и в дерби со «Спартаком» (1:2). Зато теперь, когда хорват снова в полном порядке, «армейцы» штампуют одну победу в премьер-лиге за другой. Поединок с «Краснодаром» превратился в бенефис Николы: сначала он реализовал пенальти (кстати, назначенный при помощи VAR), затем снабдил голевой передачей Фёдора Чалова, после чего оформил дубль, забив с игры. И пусть во втором тайме «быки» ожили и отыграли два мяча — сверхрезультативность Влашича позволила «красно-синим» удержать победу и добыть важнейшие три очка, которые вывели их на второе место в таблице РПЛ.

Георгий Мелкадзе

«Тамбов»

«Может, третий грузин в составе принесёт нам удачу», — таким нетривиальным комментарием (впрочем, других у него и не бывает) сопроводил аренду нападающего Георгия Мелкадзе у московского «Спартака» главный тренер «Тамбова» Александр Григорян. Действительно, в составе дебютанта РПЛ уже имелись голкипер Гиорги Шелия и защитник Гурам Тетрашвили — явно не хватало игрока атакующего плана с грузинскими корнями (правда, отметим, что гражданство у всех троих российское). Наставник «волков» словно в воду смотрел. В составе «красно-белых» у 22-летнего форварда за четыре сезона набралось лишь четыре десятка сыгранных матчей (в подавляющем большинстве случаев Георгий выходил на замену) и ни одного забитого мяча. После перехода в «Тамбов» Мелкадзе разразился дублем уже во второй игре за новый клуб. Причём эти два мяча принесли новичку РПЛ волевую победу над одним из лидеров чемпионата «Ростовом».

Маркус Берг

«Краснодар»

Появление нынешним летом и пребывание (по большей части в резерве) в составе «Краснодара» 33-летнего шведского форварда, скажем так, не нашло понимания у многих специалистов и болельщиков. Подписание контракта с собирающимся «ехать с ярмарки» форвардом сборной «Тре Крунур» казалось нонсенсом — особенно на фоне ярко проявляющей себя молодёжи, пачками выпускаемой местной футбольной академией. И действительно, до десятого тура Маркус Берг ничем особенным в РПЛ не запомнился, выйдя на замену в четырёх встречах и проведя на поле в общей сложности 82 минуты. Но в выездном матче с ЦСКА пробил час опытного скандинава: забить Игорю Акинфееву два мяча на 57-й и 60-й минутах, войдя в игру с начала второго тайма, дано далеко не каждому. Более того, Берг ещё пару раз всерьёз угрожал воротам «красно-синих», и если бы ему удалось сотворить хет-трик и спасти свою команду от поражения, российский отрезок карьеры можно было бы считать удавшимся. Впрочем, кто сказал, что голевые подвиги Маркуса на полях РПЛ на этом закончатся?