Победа московского «Локомотива» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов в Леверкузене над «Байером» (2:1) удивила всех. Действительно, первый за последние 17 лет выездной успех в главном еврокубке сопровождался для «железнодорожников» рядом удивительных фактов. Команда Юрия Сёмина отправлялась в Германию в качестве очевидного аутсайдера. И дело не только в существенной разнице в суммарной стоимости составов клубов.

В первую очередь удручало количество травмированных ключевых футболистов «Локо». Джефферсон Фарфан, Соломон Кверквелия и братья Миранчуки определяли игру клуба в течение последних двух успешных сезонов. Кверквелия цементировал оборону, Миранчуки отвечали за весь командный креатив, а Фарфан реализовывал каждый второй голевой момент. И надо было такому случиться, что стартовать в вожделенной Лиге чемпионов «Локо» был вынужден без четырёх своих лидеров.

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Такой расклад в целом осложнит жизнь любому клубу мира. А учитывая тот факт, что на летнюю трансферную кампанию «железнодорожникам» были выделены жалкие семь миллионов евро, казалось, что расклад и вовсе патовый. Для сравнения: менеджеры «Байера» прошедшим летом потратили на усиление клуба 61 миллион евро. Можете оценить разницу возможностей. Она колоссальная. 61 потраченный миллион против 7 миллионов — уже удивительно, да? Но это факт из финансовой плоскости, из предматчевых раскладов. А вот вам факт уже непосредственно с футбольного поля: первую и единственную замену Юрий Сёмин сделал за 20 секунд до финального свистка. Очевидно, что замена эта была не игровая, а тактическая. Брайан Идову вышел вместо Жоау Мариу только лишь с целью убить те самые 20 секунд. С задачей справился.

Отсутствие замен в современных реалиях максимально энергозатратного футбола — явление очень редкое. Почему Сёмин пошёл на этот шаг? Почему тянул, когда было очевидно, что некоторые футболисты во втором тайме уже откровенно играли через силу? Почему не освежил? Ответ прост: Сёмин с трудом набрал 11 боевых футболистов для стартового состава. При хороших раскладах, очевидно, что бразильский защитник Мурило шансов сыграть в Леверкузене бы не имел. Сёмину хватило четыре матча на старте сезона, чтобы усадить бразильца в запас. Но в Леверкузене Мурило вышел в старте. И здесь кроется следующий удивительный факт — центрального защитника Мурило Сёмин выпустил в опорной зоне.

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Всё гениальное оказалось просто. Во-первых, Мурило был отодвинут подальше от собственных ворот и не привёз себе гол. Во-вторых, Сёмин насытил тем самым опорную зону, отчасти развязав атакующие руки Крыховяку. Сработало! По-хорошему «наевшегося» ещё в первом тайме Рифата Жемалетдинова можно было бы смело менять уже в перерыве. Для понимания скудности возможностей перечислим вам запасных: вратарь Коченков, Живоглядов, Тугорев, Коломейцев, Джорджевич и Эдер. Всё. Ни один из этих футболистов не имеет навыков игры на правом фланге.

Да, во втором тайме Жемалетдинов менялся флангами с Жоау Мариу. И в теории можно было бы выпустить налево Тугарева. Но парень молод и без какого-либо опыта игры в еврокубках выпускать его было нельзя. В Леверкузене Сёмин всю свою работу провёл до матча. Изучил соперника и выпустил всех, кто мог выйти на поле. Далее уже дело было за футболистами. И парни не подвели своего могучего тренера!

Есть первая за 17 лет выездная победа «Локо» в Лиге чемпионов!