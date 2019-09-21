https://static.news.ru/photo/b4934c24-dd0b-11e9-acf9-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: fc-zenit.ru

Форвард «Зенита» и российской сборной Артём Дзюба стал объектом шуток после реакции на судейское решение об отмене его гола в матче с «Рубином».

«Зенит» разгромил «Рубин» со счётом 5:0 и стал единоличным лидером РПЛ 21 сентября. Однако рефери матча отменили три гола команды. При этом два из них забил Дзюба.

Реакция футболиста на судейское решение попала на видео и тут же рассмешила пользователей Сети. Сборная России разместила в своём Twitter ролик с расстроенным Дзюбой и подписью, «когда до сборов ещё 16 дней».

Твоё лицо, когда до сбора @TeamRussia еще целых 16 дней pic.twitter.com/CetfoPZsdb — Сборная России (@TeamRussia) 21 сентября 2019 г.

Сам Дзюба опубликовал видео в своём Instagram и подписал его «Боль....Разочарование....несправедливость».

После матча спортсмен рассказал, что в финале умолял засчитать гол и даже обратился к болельщикам с просьбой создать петицию.

Ранее Дзюба позвонил школьнику из Калининграда и подарил футболку. Дело в том, что мальчик приехал с мамой и братом в отель, где жила сборная, и хотел сделать фото со своим кумиром, но не дождавшись его, оставил номер телефона и со слезами на глазах уехал домой, писал News.ru.