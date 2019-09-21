Форвард «Зенита» и российской сборной Артём Дзюба стал объектом шуток после реакции на судейское решение об отмене его гола в матче с «Рубином».
«Зенит» разгромил «Рубин» со счётом 5:0 и стал единоличным лидером РПЛ 21 сентября. Однако рефери матча отменили три гола команды. При этом два из них забил Дзюба.
Реакция футболиста на судейское решение попала на видео и тут же рассмешила пользователей Сети. Сборная России разместила в своём Twitter ролик с расстроенным Дзюбой и подписью, «когда до сборов ещё 16 дней».
После матча спортсмен рассказал, что в финале умолял засчитать гол и даже обратился к болельщикам с просьбой создать петицию.
Ранее Дзюба позвонил школьнику из Калининграда и подарил футболку. Дело в том, что мальчик приехал с мамой и братом в отель, где жила сборная, и хотел сделать фото со своим кумиром, но не дождавшись его, оставил номер телефона и со слезами на глазах уехал домой, писал News.ru.