https://static.news.ru/photo/3386754e-dcab-11e9-937a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» в домашнем матче десятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил казанский «Рубин» — 5:0 (0:0).

В первом тайме питерцы дважды отправляли мяч в ворота гостей (Артём Дзюба и Себастьян Дриусси), однако судьи в обоих случаях не засчитали взятие ворот из-за положения вне игры.

После перерыва «Зенит» забил пять мячей: дубль оформил Алексей Сутормин (голы на 65-й и 75-й минутах), по разу отличились Бранислав Иванович (58-я), Роберт Мак (82-я) и Олег Шатов (87-я).

Набрав 23 очка в десяти матчах, «сине-бело-голубые» вышли на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов», который после девяти туров шёл по набранным очкам вровень с «Зенитом» и «Краснодаром», свой поединок в десятом туре проиграл. «Жёлто-синих» в Саранске обыграл «Тамбов» — 2:1 (1:1).

У хозяев дубль оформил арендованный у московского «Спартака» Георгий Мелкадзе (на 38-й и 61-й минутах), ответивший на гол Элдора Шомуродова (27-я минута).

В первом матче игрового дня грозненский «Ахмат» на своём поле упустил победу во встрече с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1 (1:0).

Нападающий хозяев Андрес Понсе открыл счёт на 27-й минуте, а защитник волжан Максим Карпов забил ответный мяч на четвёртой добавленной к основному времени матча минуте.

В воскресенье, 22 сентября, десятый тур завершится матчами «Оренбург» — «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Москва) — «Сочи», «Арсенал» (Тула) — «Урал» (Екатеринбург) и ЦСКА — «Краснодар».

Руководство ФК «Крылья Советов» не будет предлагать контракт Павлу Мамаеву, недавно вышедшему по УДО из мест заключения и расторгнувшему соглашение с прежним клубом — «Краснодаром», писал ранее News.ru.