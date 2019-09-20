https://static.news.ru/photo/b812375a-dbc8-11e9-bca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcufa.pro

Московский «Спартак» в стартовом матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) потерпел поражение на выезде от «Уфы» — 0:1.

Единственный мяч был забит на 13-й минуте встречи: защитник «красно-белых» Николай Рассказов отправил мяч в свои ворота после флангового прострела игрока хозяев поля.

Интересно, что «Уфа» добилась победы, не нанеся ни одного удара в створ ворот «Спартака» (автогол соперника таковым не считается).

Уфа - Спартак. 1:0. Николай Рассказов (автогол), Российская Премьер-Лига, 10 тур 20.09.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

В третий раз подряд проиграв в чемпионате страны (и в четвёртый — с учётом неудачного поединка с португальской «Брагой» в квалификации Лиги Европы), «Спартак» с 11 набранными очками опустился на седьмое место в турнирной таблице. Москвичей обошла «Уфа», также имеющая 11 очков. Команда Вадима Евсеева получила преимущество по личной встрече.

В субботу, 21 сентября, 10-й тур РПЛ продолжится матчами «Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань), «Тамбов» — «Ростов».

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи об увольнении главного тренера команды Олега Кононова и назначении на этот пост известного французского специалиста Арсена Венгера, писал ранее News.ru.