Московский «Спартак» в стартовом матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) потерпел поражение на выезде от «Уфы» — 0:1.
Единственный мяч был забит на 13-й минуте встречи: защитник «красно-белых» Николай Рассказов отправил мяч в свои ворота после флангового прострела игрока хозяев поля.
Интересно, что «Уфа» добилась победы, не нанеся ни одного удара в створ ворот «Спартака» (автогол соперника таковым не считается).
В третий раз подряд проиграв в чемпионате страны (и в четвёртый — с учётом неудачного поединка с португальской «Брагой» в квалификации Лиги Европы), «Спартак» с 11 набранными очками опустился на седьмое место в турнирной таблице. Москвичей обошла «Уфа», также имеющая 11 очков. Команда Вадима Евсеева получила преимущество по личной встрече.
В субботу, 21 сентября, 10-й тур РПЛ продолжится матчами «Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань), «Тамбов» — «Ростов».
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи об увольнении главного тренера команды Олега Кононова и назначении на этот пост известного французского специалиста Арсена Венгера, писал ранее News.ru.