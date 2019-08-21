News.ru вспоминает карьеру получившего скандальную известность Алексея Сутормина и рассказывает о том, что сделало его скандально известным.

Всё началось со свадьбы вместо футбола

Ещё год назад Сутормин был вполне себе обычным футболистом, особо не выделявшимся на общем фоне. В его биографии до достижения 24-летнего возраста не было ничего выдающегося: родился в январе 1994 года в Москве, начинал играть в футбол в детской школе «Строгино», на молодёжном уровне выступал также за команды «Химки» и «Зенит» (Санкт-Петербург). Профессиональную карьеру начал в 2013 году опять же с родного строгинского клуба, затем на пару сезонов перебрался в астраханский «Волгарь», попутно проведя семь матчей и забив один гол за молодёжную (возраст — до 21 года) сборную России.

Но вот летом 2018 года в карьере Алексея случился важнейший поворот: футболист подписал контракт с клубом «Оренбург», только что вернувшимся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) после годичного отсутствия. В составе южноуральской команды Сутормин по-настоящему раскрылся, показав себя универсальным полузащитником, способным одинаково эффективно сыграть на нескольких позициях (чаще всего — на правом фланге), забил 11 мячей в 42 матчах и, как следствие, впервые был включён тренерским штабом Станислава Черчесова в расширенный список кандидатов в национальную команду на июньский сбор перед отборочными матчами Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

И с этого момента начался отсчёт комичных, нелепых и абсурдных событий в жизни футболиста. Дебюта Сутормина в сборной болельщики так и не дождались: Алексей заранее оповестил Черчесова, что на день матча с Сан-Марино у него намечена свадьба. Разумеется, Станислав Саламович не стал препятствовать созданию новой ячейки общества и пошёл навстречу футболисту, освободив его от участия в июньских матчах.

Дальше стало ещё забавнее. На фоне непрекращавшихся разговоров о переходе Сутормина в «Зенит», что многими воспринималось как нечто само собой разумеющееся (уже играл за питерскую «молодёжку» — раз, оба клуба спонсируются «Газпромом» — два, наставник «Зенита» Сергей Семак выражал личную заинтересованность в приобретении Алексея — три), в конце июня вдруг было объявлено о подписании полузащитником четырёхлетнего контракта с... казанским «Рубином». Особо стоит подчеркнуть, что сумма трансфера составила €2 млн.

Sport24

«Незабываемая неделя» в Казани и «Санта-Барбара» по-питерски

В Петербурге никак не желали мириться с тем, что у них буквально из-под носа увели игрока, который даже не одной, а практически двумя ногами был в «Зените». И через полторы недели упущение менеджеров питерского клуба было исправлено: Сутормин снял «рубиновую» футболку, так и не успев толком привыкнуть к ней, и облачился в сине-бело-голубые цвета клуба с берегов Невы на три года с возможностью продления срока соглашения ещё на сезон. Цена вопроса, по авторитетным оценкам, составляла уже €2,5 млн.

Случай с двойным трансфером игрока в течение девяти дней был даже для богатого на всевозможные сюрпризы российского футбола, мягко говоря, неординарным. Но тогда, полтора месяца назад всё как-то сумели обернуть в шутку. Постарались креативные сотрудники клубов. «Рубин», например, на своём официальном сайте поблагодарил Сутормина за «незабываемую неделю» в коллективе, а на презентации новичков команды выставил картонный муляж Алексея в полный рост. «Зенит» на своих интернет-ресурсах разместил видеоролик о переходе полузащитника в стиле сериала «Санта-Барбара».

Затем стартовал чемпионат РПЛ, и Сутормин за шесть туров успел четырежды сыграть за «Зенит», далеко не всегда попадая в стартовый состав. Казалось, на этом все весёлые истории вокруг новичка питерцев закончились, но не тут-то было.

На этой неделе всё футбольное сообщество на все лады принялось обсуждать опубликованное в Telegram-канале известного журналиста, а затем документально подтверждённое публикациями на других интернет-ресурсах заявление о том, что трансфер Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» был оформлен за 50 тыс. рублей. И его переход из «Рубина» в «Зенит» тоже потянул на полсотни тысяч. Опять же не евро, а «деревянных».

Когда стало очевидно, что это не фейк, начали появляться различные версии, объясняющие суть столь абсурдной и смехотворной суммы прописью. Говорилось о том, что клубы попросту минимизируют налоговые отчисления за эту сделку, стараются уложиться в рамки финансового «фэйр-плей», за соблюдением которого очень строго следит Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА). Также говорилось, что между «Оренбургом» и «Зенитом», имеющими одного и того же спонсора — компанию «Газпром», — сделка по переходу Сутормина могла пройти по системе взаимозачётов. Правда, тогда не совсем понятно, какую роль в этой сделке играет промежуточное звено в лице «Рубина».

Картонный муляж как символ российского футбола

Впрочем, главная проблема в том, что столь мизерная сумма контракта фактически обнуляет так называемые солидарные выплаты. Речь идёт об отчислениях детским школам и персонально тренерам, воспитавшим футболиста, а также клубам, за которые он выступал до достижения 23-летнего возраста, что оговорено в регламенте Российского футбольного союза (РФС). Обычно эти выплаты составляют несколько процентов от суммы очередного трансфера игрока. Легко подсчитать, в какие жалкие копейки для детской школы «Строгино», футбольных клубов «Химки» и «Волгарь» превращаются эти несколько процентов, если сумма трансфера составляет 50 тыс. рублей.

Если быть точными, академии «Строгино», «Химок», «Волгаря» и «Зенита» получат сумму в размере 5,5% с двух трансферов по 50 тыс. рублей от двух клубов — «Рубина» и «Зенита», то есть по 2750 рублей. Каждому! При этом известный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста Сутормина в €3,5 млн.

Естественно, соцсети быстро наполнились разнообразными мемами и шутками на эту тему. Кто-то уже «изобрёл» новую купюру номиналом в полсотни тысяч рублей с портретом футболиста (она будет называться «один Сутормин»?). Бывший форвард московского «Спартака» Александр Ширко заявил, что на такие «огромные деньги» возглавляемая им ныне спортшкола олимпийского резерва футбольного клуба «Химки» вряд ли будет претендовать, а президент ФК «Оренбург» Владимир Кияев не нашёл ничего лучше фразы: «Так уж договорились клубы, что теперь делать...»

Делать действительно нечего, ведь российский футбол — мини-слепок всей нашей страны в целом. Если в других сферах у нас в порядке вещей серые схемы, откаты и прочие не самые законные финансовые манипуляции, стоит ли удивляться подобному в футбольной отрасли? Если в стране пропасть между богатыми и бедными становится всё более бездонной, то вполне логично, что миллионные доходы футбольных дилеров резко контрастируют с копеечными зарплатами детских тренеров. А уж умение подминать законы, ловко и цинично подстраивая их под сильных мира сего, — похоже, наше российское ноу-хау.

Только вот беда — по-настоящему эффективную систему подготовки игроков на таком базисе никак не построить. Если сейчас мы говорим о картонных муляжах и красиво нарисованных, но не существующих в реальности купюрах, то и футбол в России в скором времени окончательно рискует превратиться в размалёванный муляж.