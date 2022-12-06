Сборная Марокко обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Марокко прошла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча дошла до серии пенальти, где африканцы выиграли со счетом 3:0.

Основное время матча завершилось вничью 0:0, не было забито голов и в дополнительные полчаса игры. В серии послематчевых пенальти героем стал марокканаский вратарь Боно, отразивший два удара из трех. Еще один удар испанцев оказался неточным, в штангу попал Пабло Сарабия. Решающий 11-метровый реализовал Ашраф Хакими, выступающий за «Пари-сен-Жермен».

Таким образом сборная Марокко впервые в истории вышла четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Португалия — Швейцария. Этот матч состоится позже во вторник, 6 декабря, начало в 22:00 мск.

Сборная Испании на втором чемпионате мира подряд вылетает после серии пенальти на стадии 1/8 финала. На ЧМ-2018 в России испанцы проиграли хозяивам турнира, подопечным Станислава Черчесова.

Накануне сборная Бразилии разгромила Южную Корею и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Хорватии. Встреча состоится в пятницу, 9 декабря. Хорваты обыграли в серии пенальти команду Японии.

4 декабря в 1/4 финала вышли сборные Франции и Англии. Первые со счетом 3:1 обыграли поляков, вторые разгромили Сенегал 3:0. Встреча между англичанами и французами станет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — чемпионатов мира и Европы.

Также в четвертьфинале сыграют друг с другом сборные Аргентины и Нидерландов.