Сборная Англии разгромила Сенегал и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 Сборная Англии разгромила Сенегал и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Победой сборной Англии завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Сенегала. Встреча проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан. Для Сенегала это поражение стало самым крупным на международных турнирах.

Первый мяч на 38-й минуте забил Джордана Хендерсон с передачи Джуда Беллингема. Спустя 10 минут отличился Гарри Кейн после точного паса Фила Фодена. Автором третьего гола стал Букайо Сака. Лучшим игроком матча признан Гарри Кейн.

В четвертьфинале сборная Англия сыграет с действующим чемпионом мира — Францией. Англичане на ЧМ-2018 заняли четвертое место. Матч Англия — Франция состоится 10 декабря и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Эта встреча между командами станет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — чемпионатов мира и Европы.

Накануне сообщалось, что футбольные фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы своей команды на ЧМ-2022 в Катаре. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме вспыхнули беспорядки и грабежи. Болельщики бегали по улицам, кидали в полицейских фейерверки и камни. Полиция перекрыла улицы и проводила жесткие задержания. До этого команда Марокко в последнем матче обыграла Канаду со счетом 2:1. Команда во второй раз в истории сыграет в плей-офф.