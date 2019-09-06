Известный футбольный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью News.ru поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в рамках отборочного раунда к чемпионату Европы.

— Национальной команде предстоят матчи с Шотландией и Казахстаном. Какие у вас ожидания?

— Как минимум четыре очка мы должны набрать в предстоящих матчах. Считаю, что вообще нам по силам добиться максимального результата в обеих встречах. Почему? Футболисты сейчас находятся в неплохой форме, чемпионат набрал ход. Плюс команда сейчас находится в оптимальном составе.

— Кого бы вы назвали более грозным соперником и почему?

— Учитывая, что мы с шотландцами играем на выезде, то, объективно — их. Они неплохо действуют при стандартных положениях. Ну и не так давно у них появился новый амбициозный тренер — Стив Кларк.

— Шотландцы говорили, что собираются в родных стенах одержать крупную победу над сборной России, чтобы вернуть своих болельщиков на трибуны. Стоит ли опасаться таких заявлений?

— Главное, чтобы они не пьяные вышли (смеётся). А то были уже в истории нашего соперничества такие ситуации, когда им было ничего не надо, но они в итоге добивались результата. Шотландцы всегда бьются до конца. Отсутствие какого-либо мастерства всегда компенсируют самоотдачей. Думаю, что главный тренер Станислав Черчесов подробно изучил игру предстоящего соперника и все объяснит своим подопечным. Понятно, что родные стены будут за шотландцев, трибуны погонят команду вперёд. Нам важно показать свой футбол.

— Сейчас в активе россиян девять очков в четырёх играх. Можно ли сказать, что если мы одержим две победы, то обеспечим себе выход в финальную часть турнира? Казахстан и Шотландия являются нашими ближайшими преследователями, у них по шесть очков.

— Думаю, что это будет большой шаг к выходу в финальную часть. Футбол такая вещь, что может случиться всё, что угодно. В случае двух побед мы процентов на 70-80 обеспечим себе итоговое второе место в группе.

Сергей Лантюхов/News.ru

— В национальную команду не вызваны Фёдор Чалов и Александр Соболев, которые играют заметную роль в ЦСКА и «Крыльях Советов» на старте сезона. Считаете ли вы их отсутствие большой потерей?

— За результат отвечает всегда тренер, он сделал свой выбор, не став вызывать этих ребят. У нас сейчас каждый считает, что разбирается в футболе и может советовать тренеру. Может быть Чалов сейчас больше нужен молодёжной сборной, там их ожидает непростой матч с командой Сербии. Шотландцы много играют верхом, поэтому Черчесов делает ставку на Дзюбу. Если бы тренер знал, что Соболев и Чалов точно забьют мяча по два, то обязательно вызвал бы их в команду. От добра добра не ищут.

— Травма одного из братьев Миранчуков сильно скажется на сборной?

— Это для «Локомотива» травма любого из братьев — большая потеря, а в сборной они пока не вышли на такой уровень, чтобы быть незаменимыми. Не они играют на ведущих ролях, нам есть кем их заменить.

— Кого, на ваш взгляд, можно было ещё вызвать в национальную команду?

— Черчесов хорошо объяснил свой итоговый выбор. В чемпионате России сейчас выделяются голкипер Матвей Сафонов, форвард Александр Соболев. Понятно, что у нас впереди две важные игры, поэтому нет места для экспериментов. Когда появится такая возможность — дадут шанс. Там и Евгения Чернова можно пригласить, и того же Чалова. Бакаева из «Спартака» сейчас уже позвали в национальную команду. Плюс есть талантливые Игнатьев и Сулейманов, но их надо постепенно подводить к главной команде через молодёжку. Но пока важно сосредоточиться на результате, Черчесов за него отвечает. Когда появятся в нашем графике товарищеские встречи, тогда и будет возможность для экспериментов.