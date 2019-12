Известный футбольный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвёл итоги уходящего года в футболе, отметив, что с нетерпением ожидает плей-офф Лиги чемпионов, а также старта чемпионата Европы.

— Какие события в уходящем году можете отметить? Чем он был примечателен для футбольного сообщества?

— Выделю шестой «Золотой мяч» лидера «Барселоны» Лионеля Месси. Сборная России уверенно отобралась на чемпионат Европы, но это событие было вполне ожидаемым — другого результата мы от команды и не ждали. Важным моментом стоит считать то, что России доверили провести финал Лиги чемпионов, а также матчи предстоящего Евро-2020. За старшими потянулась и молодёжная сборная, которая под руководством Михаила Галактионова успешно проявляет себя в отборе на Европу. Смог хорошо адаптироваться во Франции Александр Головин, он потихонечку выходит на ведущую роль в «Монако». Это очень приятный факт. В минувшем году очень порадовали молодые футболисты «Краснодара»: Сафонов, Сулейманов, Игнатьев. Думаю, что мы скоро увидим возвращение в российский чемпионат Леонида Слуцкого. Хотелось бы, чтобы Игорь Колыванов побыстрее нашёл работу.

— Не считаете, что «Золотой мяч» стоило отдать кому-то из игроков «Ливерпуля»? Команда стала победителем Лиги чемпионов, а защитник ван Дайк уступил Месси в гонке за трофей не очень много.

— Может быть и надо было. Но вы сами понимаете, что у нас в футболе чаще отмечают такими наградами атакующих футболистов. Поэтому часто и вспоминают, что Лев Яшин удостаивался «Золотого мяча», потому что это было что-то из ряда вон выходящее. Есть ведь те футболисты, которые никогда подобные награды не получают, но без них невозможно представить команду. Взять того же Бускетса из «Барсы». Он всегда подчищает всё за себя и за того парня.

Вирджил Ван ДайкAndrew Yates via imago-images.de/Global Look Press Вирджил Ван ДайкAndrew Yates via imago-images.de/Global Look Press

— Можно ли назвать 2019-й годом «мерсисайдцев»? Они не только первенствовали в ЛЧ, но и практически стали лучшими в АПЛ.

— «Ливерпуль» Юргена Клоппа просто сумасшедший футбол демонстрирует. Самое главное, что тренер никогда не жалуется на календари и тому подобное, команда везде старается дать бой. У Клоппа в своё время была тёмная полоса, где он проигрывал в решающих матчах, сейчас же удача развернулась к нему лицом. Думаю, что «Ливерпуль» досрочно выиграет чемпионат Англии. Хорошо, что сейчас к работе вернулся Моуринью, которого пригласили в «Тоттенхэм». Можно что угодно о нём говорить, но это специалист, который очень много титулов завоевал с различными клубами.

— Если обратить взор на российский футбол, то можно ли сказать, что после первой части премьер-лиги интрига в чемпионате практически умерла? «Зенит» лидирует с солидным отрывом.

— В футболе не надо досрочно кому-то вручать титулы, но сейчас сложилась такая ситуация, что в чемпионате России «Зенит» по всем обстоятельствам держится обособленно. Да, наверное, чемпион у нас уже определился, а за остальные места ещё предстоит борьба в весенней части турнира. У нас очень плотно все расположились в турнирной таблице: что в зоне вылета, что в борьбе за еврокубки.

— Леонида Слуцкого подписал казанский «Рубин». Для специалиста возвращение в РПЛ — это плюс или минус?

— Он работал в чемпионшипе, затем был чемпионат Голландии. Он смог раскрыть и довести до сборной Караваева. Когда интересный тренер приходит в чемпионат России, то это делает турнир лучше — у его команды точно будет какая-то мысль в игре. Не понты какие-то, что мол мы будем играть в «стиле рока».... Недаром пошутили, что после Шаронова в Казань должен приехать работать Мик Джаггер. Чем выше уровень тренера, тем более классный футбол показывает коллектив. Посмотрите на АПЛ, где работают Клопп, Моуринью, Гвардиола — что они творят? Это просто космос.

Игорь АкинфеевСергей Булкин/NEWS.ru Игорь АкинфеевСергей Булкин/NEWS.ru

— Осенью много разговоров было о том, что перед чемпионатом Европы в сборную России вернётся Игорь Акинфеев. Верите ли вы в это, и насколько голкипер нужен нашей команде сейчас?

— Надо уважать выбор Игоря. Если смотреть на ситуацию с точки зрения болельщика, то я думаю, что последнего слова в национальной команде он не сказал. Если смотреть относительно здоровья Акинфеева, то мы не можем знать, нужно ли это возвращение или нет. Просто вспомните, сколько было улыбок, когда сказали, что на чемпионате мира будет играть Игнашевич. Я считаю, что это был один из ключевых моментов, который и помог подопечным Черчесова добиться такого результата. Сергей помог выйти на новый уровень коллегам по амплуа. Но думаю, что всё решится ближе к лету. У нас есть много перспективных ребят, но надо понимать, что чемпионат Европы — это не место для экспериментов. Тут ведь важно, чтобы тренерский штаб видел необходимость в приглашении Игоря в команду, а второй момент: кондиции и желание самого Игоря.

— Чего ждёте от наступающего года?

— Очень жду старта стадии плей-офф Лиги чемпионов, после жеребьёвки там очень интересные пары образовались. В весеннюю часть вышли самые сильные, каждый матч будет интересно смотреть. Не стоит забывать и чемпионат Европы, куда поедет наша сборная. Плюс чемпионат России весной должен быть очень жарким. Надо смотреть за тем, кто как зимой укрепится. Московский «Спартак» сойдётся с ЦСКА в Кубке России, знаковый матч. Вообще для «красно-белых» в нынешнем сезоне данный турнир будет иметь большое значение, ведь, как мне кажется, только так они смогут пробиться в еврокубки.