16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

С 13-го тура в матчах РПЛ начнут играть зимним мячом

12:44, 28 октября 2020 12
Фото: rpl/vk.com

В связи с наступлением осенне-зимнего периода и сокращением светового дня с 13-го тура Российской премьер-лиги футболисты будут играть специальным зимним мячом.

Снаряд ярко-жёлтой расцветки со вставками синего и оранжевого цветов будет выделяться в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения. Команды вернутся к привычному мячу, по большей степени белому, в апреле следующего года после увеличения светового дня.

Специальный зимний снаряд для использования в матчах РПЛ клубам предоставит компания-производитель. Первым матчем в 2020 году, сыгранным при помощи оранжевого мяча, станет встреча в Казани 31 октября между местным «Рубином» и тульским «Арсеналом», сообщает пресс-служба РПЛ.

Как ранее передавал NEWS.ru, на матче второго тура Лиги Европы между нидерландским футбольным клубом «АЗ Алкмар» и хорватской «Риекой» будет работать российская бригада арбитров. Об этом сообщили представители пресс-службы Российского футбольного союза.

Игра состоится в городе Алкмар в четверг, 29 октября.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео