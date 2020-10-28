С 13-го тура в матчах РПЛ начнут играть зимним мячом

https://static.news.ru/photo/82b2593c-1902-11eb-b510-fa163e074e61_660.jpg Фото: rpl/vk.com

В связи с наступлением осенне-зимнего периода и сокращением светового дня с 13-го тура Российской премьер-лиги футболисты будут играть специальным зимним мячом.

Снаряд ярко-жёлтой расцветки со вставками синего и оранжевого цветов будет выделяться в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения. Команды вернутся к привычному мячу, по большей степени белому, в апреле следующего года после увеличения светового дня.

Специальный зимний снаряд для использования в матчах РПЛ клубам предоставит компания-производитель. Первым матчем в 2020 году, сыгранным при помощи оранжевого мяча, станет встреча в Казани 31 октября между местным «Рубином» и тульским «Арсеналом», сообщает пресс-служба РПЛ.

Как ранее передавал NEWS.ru, на матче второго тура Лиги Европы между нидерландским футбольным клубом «АЗ Алкмар» и хорватской «Риекой» будет работать российская бригада арбитров. Об этом сообщили представители пресс-службы Российского футбольного союза.

Игра состоится в городе Алкмар в четверг, 29 октября.