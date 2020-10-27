Матч Лиги Европы «АЗ Алкмар» — «Риека» отсудит российская бригада арбитров

https://static.news.ru/photo/b14e49f0-1861-11eb-9f17-fa163e074e61_660.jpg Сергей Иванов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На матче второго тура Лиги Европы между нидерландским футбольным клубом «АЗ Алкмар» и хорватской «Риекой» будет работать российская бригада арбитров. Об этом сообщили представители пресс-службы Российского футбольного союза.

Игра состоится в городе Алкмар в четверг, 29 октября. Главным судьёй встречи будет Сергей Иванов. Ему помогут арбитры на бровках Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервным арбитром матча будет Сергей Лапочкин.

Свой матч первого тура Лиги Европы текущего сезона «Риека» дома со счётом 0:1 проиграла испанскому клубу «Реал Сосьедад». Нидерландская команда с таким же результатом на выезде одолела итальянский «Наполи».

Как ранее передавал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич поделился впечатлениями от предстоящего матча Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».