Николич рассказал о состоянии «Локомотива» перед игрой с «Баварией»

https://static.news.ru/photo/a8e9b112-177d-11eb-abd0-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич поделился впечатлениями от предстоящего матча Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», которая состоится во вторник, 27 октября.

«Бавария» — самая лучшая команда Европы. У нас есть такие качества, как дисциплина и уверенность, играем дома и испытываем большое уважение к сопернику. Мы сделаем всё, чтобы показать результат, — сказал Николич на предматчевой пресс-конференции.

Он также заявил, что после поражения «Ротору» в домашнем матче Российской премьер-лиги (1:2) команда сумела морально восстановиться.

Нормальный настрой. Все счастливы, что попробуем сыграть в сильный футбол против такой команды как «Бавария». Немцы очень опасны в быстрой атаке, отлично ведут себя в стандартах, у них много качественных игроков. Роберт Левандовски — один из лучших бомбардиров Европы. Но мы сможем найти преимущество для себя. Мы будем использовать наши качества, — добавил он.

Специалист добавил, что хавбек Владислав Игнатьев и защитник Слободан Райкович готовы к предстоящей встрече.

Ранее у Райковича была диагностирована ангина, а у Игнатьева — воспаление правого ахиллового сухожилия.

Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук выразил уверенность, что матч с немецкой «Баварией» в рамках Лиги чемпионов для москвичей получится непростым, писал NEWS.ru.