«Рубин» не смог обыграть «Ахмат»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После окончания матча 10-го тура Российской премьер-лиги между командами «Сочи» и «Ростов» арбитр Евгений Турбин удалил с поля главного тренера «жёлто-синих» Валерия Карпина. До этого во время игры Карпин получил жёлтую карточку.

Я спросил [у арбитра], почему у Козлова карточка за высоко поднятую ногу, а у Хасимото нет. Он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается. И он уже показал красную, —...