«Рубин» не смог обыграть «Ахмат»

Казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» закончили матч 10-го тура Российской премьер-лиги вничью. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена».
Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Владимира Москалёва, а ассистентами были судьи на линиях Дмитрий Жвакин и Алексей Ширяев.
В начале второго тайма, на 53-й минуте счёт открыл Хвича Кварацхелия. На 68-й минуте «Рубин» остался вдесятером из-за удаления Дарко Йевтича. Он получил две жёлтые карточки за четыре минуты.
На 80-й минуте равновесие восстановил Георгий Мелкадзе с пенальти.
Таким образом, у «Рубина» 15 очков и 8-е место в турнирной таблице, а «Ахмат» с 14 очками на 10-м месте.
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