Рождественская форма «Аталанты» вызвала жёсткую критику в соцсетях

Болельщики раскритиковали рождественский комплект формы итальянского футбольного клуба «Аталанта». Фанаты сочли, что изображённое на футболках очертание Бергамо больше напоминает не их родной город, а Турин. К подобным выводам пришёл и известный портал Footy Headlines.

Некоторые фанаты довольно жёстко отреагировали на предполагаемую ошибку и разразились гневными комментариями под фотографией футболки в Instagram. Один из фанатов призвал выгнать дизайнера и сказал, что эта форма смотрелась бы лучше, если бы на ней был изображён силуэт Бергамо, а не Турина. Другой же предположил, что это является данью уважения Андреа Аньелли — президенту «Ювентуса» и главе Ассоциации европейских клубов (ECA).

Впоследствии выступать с официальным заявлением пришлось экипировщику «Аталанты» — компании Joma. Те заверили, что изображённый на футболках силуэт принадлежит Бергамо, а не любому другому городу. А также с сожалением сообщили, что представители итальянских СМИ не запросили официальный комментарий ни у компании по производству одежды, ни у футбольного клуба, а предпочли заняться разжиганием скандала.

После 17 туров «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. В активе подопечных Джана Пьеро Гасперини значится 37 баллов, больше только у «Милана» (39) и «Интера» (40). В следующем туре бергамаски сыграют с «Ромой».

Ранее сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Торино» рассматривает возможность взять в аренду с опцией выкупа российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Как сообщает Calciomercato, в настоящий момент отечественный футболист выставлен на трансфер.