«Ротор» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче с волгоградским «Ротором» на своём поле «Уфа» закончила матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 0:0. Встреча команд состоялась на стадионе «Нефтяник».
Команды до этого момента пересекались только в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Тогда команда из Башкирии три раза победила и один раз сыграла вничью.
Однако в РПЛ «Уфа», победив в первом туре, уже девять матчей не может обыграть противников. На счету башкирского клуба три ничьи и шесть поражений.
Что касается «Ротора», то вернувшись в РПЛ, команда пока не одержала ни одной победы после семи поражений и трёх матчей вничью.
После 10 туров «Уфа» занимает 15-е, предпоследнее место турнирной таблицы с шестью очками. На последнем месте «Ротор», у которого три очка.
В очередном туре башкирская команда встретится на поле с московским «Локомотивом», а «Ротор» примет «Тамбов». Матчи 11-го тура пройдут 16–19 октября, но точные даты встреч соперников пока не определены.
Как писал NEWS.ru, ранее футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли договорённостей относительно трансфера форварда «сине-бело-голубых» Эмилиано Ригони.
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