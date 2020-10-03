«Ротор» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/afe27d12-057d-11eb-b463-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Уфа»

В матче с волгоградским «Ротором» на своём поле «Уфа» закончила матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 0:0. Встреча команд состоялась на стадионе «Нефтяник».

Команды до этого момента пересекались только в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Тогда команда из Башкирии три раза победила и один раз сыграла вничью.

Однако в РПЛ «Уфа», победив в первом туре, уже девять матчей не может обыграть противников. На счету башкирского клуба три ничьи и шесть поражений.

Что касается «Ротора», то вернувшись в РПЛ, команда пока не одержала ни одной победы после семи поражений и трёх матчей вничью.

После 10 туров «Уфа» занимает 15-е, предпоследнее место турнирной таблицы с шестью очками. На последнем месте «Ротор», у которого три очка.

В очередном туре башкирская команда встретится на поле с московским «Локомотивом», а «Ротор» примет «Тамбов». Матчи 11-го тура пройдут 16–19 октября, но точные даты встреч соперников пока не определены.

Как писал NEWS.ru, ранее футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли договорённостей относительно трансфера форварда «сине-бело-голубых» Эмилиано Ригони.